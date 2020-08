Il leader della Lega Matteo Salvini a Perugia, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del partito nel capoluogo umbro. Tanti i temi trattati, dal suo processo ai verbali governativi sull’emergenza coronavirus, fino all’Atalanta in Champions Leaugue. Questi i principali inteventi.

“Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato mezza Italia. Se così fosse sarebbe criminale”.

“Saranno gli italiani a licenziarlo. Non il ‘palazzo’ che si autoprotegge. La metà dei parlamentari non hanno una vita fuori di lì e voterebbero il Governo anche di Pippo, Pluto e Paperino pur di rimanere attaccati alla poltrona ma temo che in autunno la situazione economico-sociale sarà complicata e saranno gli italiani a chiedere scelte veloci, rapide ed efficienti. Non sarà la Lega a tendere trappole, ci pensano da soli”.

Matteo Salvini ha così risposto a una domanda dei giornalisti sul disavanzo di oltre 4 milioni e 200 mila euro certificato nei giorni scorsi dal Consiglio del Comune, dove fino al 2018 è stata sindaco l’attuale presidente della Regione, la leghista Donatella Tesei.

“Montefalco è un modello di bellezza, valorizzazione del territorio e di promozione turistica. Vorrei che tutti i Comuni italiani avessero gli amministratori di Montefalco. Tutti gli 8 mila Comuni italiani hanno bilanci in sofferenza – ha ricordato Salvini -, soprattutto in questa fase post Covid, ma se il Pd è il M5s si attaccano a questo, temo che per i prossimi 30 anni non toccheranno palla né a Montefalco, ne in altri Comuni umbri”.