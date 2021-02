Contraffazione dei prodotti: il Comune di Perugia ‘fa squadra’ con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Assessore al Commercio, Clara Pastorelli: “In prima linea per sostenere le imprese regolari e i consumatori”

Il Comune di Perugia al fianco dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare la contraffazione dei prodotti. La Giunta Comunale, nel pomeriggio di oggi, ha approvato la proposta dell’Assessore al Commercio, Clara Pastorelli, di avviare sul tema un protocollo d’intesa tra lo stesso ente e l’Agenzia, con riferimento alla Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria.

L’Amministrazione comunale ritiene necessario dare il suo contributo per arginare un fenomeno, quello della contraffazione, che ha evidenti legami con la criminalità organizzata (per trarne maggiori guadagni e ricchezze), che danneggia le imprese regolari e le casse dell’Erario in materia di evasione fiscale e che rappresenta un rischio per la salute dei consumatori (prodotti realizzati con materia prime scadenti e talora dannose) e per l’ambiente (irregolare smaltimento dei rifiuti).

La collaborazione, delle durata di due anni, si concreterà in un’azione coordinata tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Perugia, con la creazione di un tavolo di lavoro permanente volto al coordinamento degli interventi, allo scambio delle informazioni e alla gestione delle risorse professionali.