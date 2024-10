I vini di UmbriaTop protagonisti della trasmissione di Maria Grazia Cucinotta

Un focus sul territorio umbro e la sua tradizione enologica in onda su La7 da domani, 6 ottobre, in poi per sei domeniche

5 ottobre 2024, Perugia

Trasimeno Gamay, Trebbiano Spoletino, Grechetto, Sangiovese, Sagrantino e Ciliegiolo: sono i vitigni autoctoni principi dei vigneti umbri i protagonisti d’eccezione delle sei puntate de “L’Ingrediente Perfetto”, la trasmissione condotta da Maria Grazia Cucinotta e in onda su La7 la domenica mattina, dal 6 ottobre in poi per 6 domeniche.

“La tradizione vitivinicola umbra, i processi di vinificazione, le vigne e le storie dei produttori locali – racconta Gioia Bacoccoli, coordinatrice di UmbriaTop – tutto questo e molto di più racchiude una bottiglia di vino umbro ed è per questo motivo che queste occasioni sono importanti per porre uno sguardo approfondito alla cultura del vino della regione”.

Nel corso di sei puntate sei vini umbri di cantine socie di UmbriaTop saranno degustati in abbinamento a una ricetta preparata da Maria Grazia Cucinotta.

Ogni domenica Maria Grazia Cucinotta presenta al pubblico a casa i quattro “ingredienti perfetti” protagonisti della puntata, che saranno raccontati attraverso dei mini-documentari di filiera e attraverso le ricette realizzate dalla conduttrice a stampo tutoriale. In ogni puntata un momento speciale è dedicato al vino, come occasione di promozione dell’eccellenza della produzione enologica del Paese.

Uno speciale servizio sarà interamente dedicato al vino umbro, con interviste e immagini della filiera produttiva del vino e un servizio filmato dedicato a un prodotto umbro in particolare da promuovere.