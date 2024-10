Pierluigi Alessandri vince la settima edizione degli Antognolla Open

Con oltre 170 presenze e oltre 90 golfisti partecipanti, Antognolla Golf chiude la settima edizione degli Antognolla Open e annuncia l’ottava per il 2025;

Robert Trent Jones Junior: “Progettare Antognolla? Realizzare un campo e onorare il patrimonio della Regione Umbria”.

Perugia, 5 ottobre 2024 – Si chiude con 170 presenze e oltre 90 golfisti la settima edizione degli Antognolla Open, l’esclusivo torneo annuale di Antognolla Golf. Ad aggiudicarsi la coppa è Pierluigi Alessandri, Vice-Presidente di Technogym.

Lanciati per la prima volta nel 2017, gli Antognolla Open costituiscono ormai un appuntamento ricorrente nel calendario golfistico degli appassionati, dal momento che possono prendervi parte sia i soci dell’Antognolla Golf sia giocatori esterni. Nati per valorizzare il territorio umbro e per consolidare la leadership di Antognolla nel settore, gli Antognolla Open si giocano su un campo da golf che comprende 18 buche e che si estende per 32 ettari. Progettato dal noto designer Robert Trent Jones Junior, il campo ha ricevuto la certificazione GEO ed è stato oggetto di importanti investimenti, che hanno riguardato i tee, i sistemi di irrigazione e il sistema di drenaggio. Grazie a quest’ultimo, Antognolla Golf è giocabile tutto l’anno e mantiene standard elevati.

“Qui ad Antognolla” – commenta Robert Trent Jones Junior, “non abbiamo semplicemente progettato un campo: abbiamo lasciato che i contorni naturali delle colline umbre e questo splendido paesaggio naturale creassero un’esperienza per i giocatori. Abbiamo immaginato questo campo profondamente legato alla storia che lo circonda e al castello di Antognolla, costruendo per i golfisti un viaggio nella storia, nella bellezza e nella ricchezza ecologica dell’Umbria. Progettare Antognolla è stato per me molto più che creare un campo da golf: si trattava di onorare il ricco patrimonio di questa regione e guardare al futuro di questo sport.”

“Anche quest’anno” – aggiunge Cèsar Burguiere, Direttore Golf di Antognolla – “abbiamo registrato un significativo successo di pubblico, che testimonia come questo appuntamento sia ormai entrato all’interno del calendario annuale dei golfisti. Non vediamo l’ora di raccoglierli tutti qui per la prossima edizione del 2025.”

Su Antognolla

La struttura comprenderà un castello e una tenuta del XII secolo trasformati in un esclusivo resort internazionale del XXI secolo che ospiterà un hotel di alto livello e uno dei migliori campi da golf del Paese. Il progetto sarà uno dei primi del suo genere in Italia. In linea con i valori dell’operatore alberghiero Six Senses, il castello, il borgo e la tenuta verranno restaurati in ottica sostenibile. Ci saranno 71 camere, un’offerta diversificata di benessere e cultura, un campo da golf da 18 buche, una scuola di cucina, un orto biologico e molto altro ancora. L’architettura storica originale sarà preservata come elemento chiave dello sviluppo, mentre le nuove costruzioni rifletteranno la storia, lo stile e la bellezza di questo luogo eccezionale.

Il progetto aprirà un nuovo mercato turistico di alto livello per l’Umbria, che porterà un afflusso di turisti nella regione e creerà una domanda aggiuntiva per l’aeroporto e le altre infrastrutture dell’Umbria. Il progetto comporterà anche un aumento della spesa secondaria a lungo termine nell’economia locale grazie al turismo di alto livello. Il progetto mira a sviluppare il turismo golfistico nella regione e a fare dell’Umbria una meta privilegiata per il golf, di particolare rilevanza in vista della Ryder Cup del 2023. Il campo da golf da campionato realizzato da Robert Trent Jones Jr. è già considerato tra i più belli d’Italia.

Antognolla Golf

Uno dei campi da golf più spettacolari e impegnativi d’Italia, Antognolla Golf è caratterizzato da fairway che attraversano il paesaggio, splendidi ostacoli d’acqua e green dinamici. Progettato dal rinomato designer Robert Trent Jones Junior, l’intrigante layout rende Antognolla un campo emozionante e coinvolgente per i golfisti di tutti i livelli. Il team di RTJII ha guidato con attenzione i miglioramenti del campo con un investimento significativo nei sistemi di irrigazione, un programma di rinnovamento totale dei bunker, il rifacimento dei tee, l’introduzione di aree di festuca nativa non irrigate, un nuovo e ampliato campo pratica e un rinnovato sistema di drenaggio per garantire la giocabilità tutto l’anno, pur mantenendo i più elevati standard ambientali come da certificazione GEO per una gestione sostenibile del campo. Maggiori informazioni sono disponibili su www.antognollagolf.com. Situato a soli 20 minuti dall’aeroporto di Perugia e in posizione comoda tra Firenze e Roma, con un’ottima accessibilità aerea, Antognolla può diventare il punto di riferimento per i golfisti più esigenti alla ricerca della loro prossima avventura golfistica italiana in una regione ancora da scoprire.