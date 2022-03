Guerra in Ucraina: le famiglie perugine pronte ad accogliere profughi

Attualmente sono ospitati 24 ucraini di cui 21 condividono il tetto con famiglie perugine e tre in appartamento”.

“Sono 70 al momento le famiglie perugine che hanno dato la propria disponibilità alla Caritas per l’accoglienza dei profughi ucraini.

E’ quanto ha riferito il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, nel tracciare un primo “bilancio” dell’attività di “accoglienza dignitosa – dice – della nostra Chiesa locale”.

“Molte di queste 70 disponibilità – ha spiegato – sono all’accoglienza di massimo due persone e in questo momento non utilizzabili, dal momento che i nuclei in arrivo sono composti minimo da tre-quattro persone”.

“Abbiamo notizia – ha affermato don Briziarelli – di più gruppi di famiglie che stanno arrivando, ma al momento il numero preciso è impossibile calcolarlo. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che giungono dai confini dell’Ucraina sempre con pulmini o autobus, un fenomeno in gran parte ancora legato ai ricongiungimenti con parenti, amici e conoscenti. In quest’ultima settimana sono iniziate ad arrivare anche a Perugia le prime persone che non hanno nessun tipo di legame con i connazionali già residenti”.