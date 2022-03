Giornata mondiale dell’acqua: in arrivo eventi promossi da Auri e Felcos Umbria

Gli studenti e le studentesse di Perugia, Foligno e Fabro in cammino per ribadire l’importanza e riflettere sul valore dell’acqua

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo, Auri e Felcos Umbria promuovono un ciclo di 4 appuntamenti dedicati a Le vie dell’acqua e il cambiamento climatico. Dal 21 al 26 marzo sono in programma passeggiate, escursioni e momenti di approfondimento rivolti alle giovani generazioni e al pubblico in generale.

Ogni luogo deve la sua esistenza a un corso d’acqua o a una sorgente. L’acqua è vita, storia e identità, racconto di un passato, di un presente e futuro. Nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, Auri e Felcos Umbria – Associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile, presentano un programma di 4 appuntamenti che mette in rete tre ambiti territoriali, allo scopo di sensibilizzare, attivare e mobilitare i giovani sui temi legati al cambiamento climatico.

Attraverso attività escursionistiche, i giovani studenti dell’I.I.S. “Cavour -Marconi-Pascal” di Perugia, dell’Istituto Professionale “Orfini” di Foligno e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente – I.I.P.A. di Fabro, utilizzeranno la lente dell’acqua per ingrandire, focalizzare esplorare e avere quella profondità di campo per osservare i cambiamenti in atto in relazione a territorio e comunità. Per prendere coscienza che l’acqua non è risorsa illimitata, che la crisi climatica è anche emergenza idrica, che la gestione dell’acqua è cura, adattamento, oculatezza e redistribuzione. Per ricordare che l’acqua è vita. Le attività escursionistiche sono pensate e ideate per dare la possibilità ai giovani di connettersi con il loro territorio nella direzione dell’acqua e fare del cammino un gesto importante di cambiamento e mutamento.

Le vie dell’acqua e il cambiamento climatico si configura all’interno dell’azione pan-europea Persone e Pianeta, un destino comune, un progetto pluriennale diffuso co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma D.E.A.R. con protagonisti i giovani insieme agli enti locali, promotori del cambiamento e della mobilitazione all’interno dell’Azione per il Clima e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in relazione ai contesti di vita, studio e lavoro, nelle comunità e nei territori dell’Umbria. Il progetto è coordinato da FELCOS Umbria su tutto il territorio regionale. Di seguito il programma: lunedì 21 marzo: un fiume è la vita. La vita è un fiume, cammino storico-interpretativo con l’I.I.S. Cavour Marconi Pascal Perugia e l’Ecomuseo del Tevere. Martedì 22 marzo: cammino interpretativo-multisensoriale lungo il Sentiero della Bonifica, in collaborazione con l’Ecomuseo paesaggio Orvietano, il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, la Comunità di etica vivente, l’Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente di Fabro, l’azienda agricola Fior di prato e Trame di comunità ETS.

Sempre martedì 22 marzo: cammino storico-interpretativo dal titolo la forza dell’acqua. La Valle del fiume Menotre con lo Studio naturalistico Hyla e l’Istituto Professionale Orfini di Foligno. Sabato 26 marzo: Contro corrente, cammino di riscoperta patrimoniale e per la difesa dell’acqua lungo il Sentiero della Bonifica, il Sentiero della Bonifica dalle colline e vallate del Chiani e del Paglia e la Ciclovia del Sole fino al Callone Pontificio, con il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, l’Ecomuseo paesaggio Orvietano, l’Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente di Fabro, la Comunità di etica vivente, Trame di comunità ETS, Teatro dei Macchiati e Terrarte. Media partner DOT Radio.

Si segnala che l’evento di sabato 26 marzo, Contro Corrente, è aperto al pubblico.

Per informazioni sull’evento pubblico del 26 marzo 2022 Ecomuseo del Paesaggio Orvietano

tel: 3792679038 – 3471454728 info@ecomuseodelpaesaggio.it – Per informazioni sul programma generale: info@felcos.it