Il segretario generale Uil Bombardieri incontra a Perugia i candidati Rsu

Insieme a lui anche i segretari di Fpl Alibrandi, Pa Colombi, Rua Bombardieri e Scuola Turi – Assemblea con i lavoratori del pubblico impiego martedì 22 marzo alle 15.30 all’hotel Giò

In vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri sarà a Perugia martedì 22 marzo per incontrare i candidati Uil. Insieme a lui, all’assemblea in programma alle 15.30, all’hotel Giò in via Ruggero D’Andreotto 19, interverranno i segretari generali nazionali di Uil Fpl Michelangelo Librandi, Uil Pa Alessandro Colombi, Uil Rua Attilio Bombardieri e Uil Scuola Pino Turi. Aprirà i lavori il segretario generale di Uil Umbria Maurizio Molinari.

“Quello di martedì – commenta lo stesso Molinari – sarà un importante momento di confronto a cui parteciperanno tutte le categorie del pubblico impiego della Confederazione. Le elezioni Rsu sono un passaggio fondamentale per scegliere i rappresentanti dei lavoratori per il futuro. Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare con l’obiettivo di far crescere e sviluppare sempre più la Uil Umbria”.

L’assemblea sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Uil Umbria.