Gubbio Job, arriva a febbraio la prima fiera del lavoro nell’Alto Chiascio

Destinatari: giovani in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale, imprese alla ricerca di candidati, agenzie per il lavoro e alle agenzie formative

Si chiama “Gubbio Job”, aprirà i battenti i prossimi 7 e 8 Febbraio e sarà la prima edizione di una Fiera del lavoro ospitata nell’Alto Chiascio. Gubbio, con la Biblioteca Sperelliana e l’Informagiovani, aprirà infatti le porte ai giovani in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale, alle imprese alla ricerca di candidati, alle agenzie per il lavoro e alle agenzie formative, offrendo loro uno spazio in cui incrociare domanda e offerta, esperienze, approfondimenti, preoccupazioni e speranze. La Fiera ospiterà anche 14 presentazioni di aziende e 13 seminari di approfondimento da parte di tecnici ed esperti, che si confronteranno su temi interessanti sia per i cittadini sia per le imprese: si parlerà degli strumenti per la ricerca del lavoro, di sono e cosa fanno i Centri per l’Impiego, del collocamento mirato e della Legge 68/1999, della differenza tra tirocini in azienda e del contratto di apprendistato. Ci sarà spazio inoltre per approfondimenti sull’identità professionale e sulla comunicazione, su come usare in maniera efficace i social per la ricerca del lavoro e su quale sia oggi il valore aggiunto della sostenibilità.

Nonostante i dati confortanti a livello nazionale sull’occupazione, il mercato del lavoro nel territorio dell’Umbria e dell’eugubino gualdese in particolare, vive da anni un periodo di stallo, dovuto anche alla debole connessione tra un’offerta che fatica a divincolarsi dalle categorie formative e lavorative di un tempo e una domanda – quella delle aziende – che guarda sempre di più al futuro, alla digitalizzazione, alla preparazione tecnica, anche per le posizioni alla base della piramide lavorativa. Da tempo i servizi di Politiche Giovanili del Comune di Gubbio, in qualità di capofila della Zona sociale 7, si impegnano nel promuovere tra gli studenti e i giovani una moderna cultura del lavoro che parta dalla consapevolezza delle proprie competenze e dell’importanza delle soft skills, ma anche di una scelta mirata del proprio percorso formativo e di una buona preparazione dell’ingresso nel mondo del lavoro, con un curriculum vitae efficace, un’attenta preparazione del colloquio e molto altro. Sulla scia di questo lavoro pluriennale, grazie alle risorse del Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche giovanili e al confronto con enti ed agenzie quali ARPAL Umbria, Sviluppumbria, Agenzie formative e Agenzie del lavoro, nasce l’idea di una “Fiera del lavoro” quale momento di incontro tra datori di lavoro e le persone interessate a chiarirsi le idee sul proprio futuro professionale e formativo.

In Fiera, per raccogliere candidature e cv ed effettuare brevi colloqui conoscitivi, saranno presenti circa 30 aziende di produzione e servizi, agenzie formative e per il lavoro del territorio, verrà proposto inoltre un ricco programma con presentazioni aziendali e seminari di approfondimento, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 di venerdì 7 e sabato 8 febbraio.

La Fiera si concluderà sabato 8 Febbraio con una Tavola rotonda che coinvolgerà l’assessorato allo Sviluppo Economico dal titolo “Le eccellenze della moda a Gubbio tra realtà e prospettive” e che vedrà la partecipazione di amministratori comunali e regionali e importanti imprenditori del settore, capaci di delineare i possibili futuri sviluppi nel territorio, a partire dalla realtà esistente.

L’iniziativa è compresa nel Piano operativo regionale di cui alla Intesa rep. n. 202/CU del 20 dicembre 2023, riferito all’intera Zona sociale 7, denominato “SPACE FOR YOU(TH)” all’interno del quale sono previste azioni per promuovere percorsi di crescita personale e professionale, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. La partecipazione alla Fiera del lavoro è libera e gratuita, rivolta a giovani e adulti in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale e agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.

L’Ufficio Informagiovani nelle due giornate garantirà un servizio di revisione/aggiornamento del CV, strumento fondamentale per proporsi alle aziende. La Fiera “Gubbio Job” è già su Instagram, al link https://www.instagram.com/gubbio_job/.

Il prossimo 3 Febbraio, alle 11 in Sala Consiliare, una conferenza stampa illustrerà ai giornalisti tutti gli ulteriori dettagli della manifestazione.

Saranno presenti alla Fiera del lavoro – Gubbio JOB

Enti e Agenzie per la formazione e il lavoro: ARPAL Umbria, Sviluppumbria, ITS Umbria Academy. Adecco Italia S.p.A., GI GROUP S.p.A., Manpower Group, Randstad Italia S.p.A., Rosatinet, Synergie Italia S.p.A., UMANA S.p.A. , Zefiro

Aziende: Alta Manifattura Saldi S.r.l., ASAD Soc. Coop. Soc., Biopharma Nature S.r.l., Birra Flea, Brunello Cucinelli S.p.A., CEB Impianti S.p.A., Cementerie AldoBarbetti S.p.A., COLACEM S.p.A., Cooprogetti Soc. Coop. , CVR S.p.A., Ducops Service Soc. Coop., Futura Impianti S.r.l., ICAT S.r.l., Il Sicomoro Soc. Coop. Soc., NEW F.O.N.T. S.p.A., Nuova Dimensione Soc. Coop. Soc., R.B. Recuperi 2000 S.r.l., S & PARTNERS S.r.l., Tecnoservice Costruzioni Generali S.r.l., Ti Style it S.r.l.