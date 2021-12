Gualdo Tadino: vaccini agli under 12 presso il punto vaccinale “Centro della Terza Età”

Servizio a partire da domani pomeriggio

Dal pomeriggio di martedì 21 dicembre sarà possibile vaccinare bambini e ragazzi under 12 anche presso il presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia a Gualdo Tadino.

Si svolgerà, infatti, domani pomeriggio la prima seduta vaccinale pediatrica presso il punto vaccinale gualdese.

Sono trentatre gli under 12 che hanno prenotato la vaccinazione, che verrà effettuata di martedì e giovedì pomeriggio, i due giorni scelti per la somministrazione del vaccino presso il punto di Gualdo Tadino.

Il personale dell’Asl del punto vaccinale di Gualdo Tadino sta predisponendo dei pacchetti regali per i bambini che riceveranno il vaccino.

Il Punto vaccinale presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II, oltre che per gli under 12 nei pomeriggi menzionati sopra, rimarrà in funzione inoltre per gli adulti nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì.