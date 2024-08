Grande successo per le Serenate dei Menestrelli

Il Corciano Festival prosegue ora con la Cerimonia del Lume, il gran Corteo quattrocentesco del Gonfalone e la Disfida degli arcieri

Nemmeno il maltempo ha fermato il Corciano Festival e, nella serata di martedì 13 agosto, il borgo gremito ha fatto da contorno al primo appuntamento con le tradizionali rievocazioni storiche, aperte dalle Serenate dei Menestrelli. Si va avanti ora con la Cerimonia del Lume e il gran Corteo quattrocentesco del Gonfalone. Ma non solo, l’Agosto Corcianese – promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria – Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio – quest’anno strizza l’occhio anche a eventi mirati ad accontentare tutti i gusti del pubblico, dai grandi e i piccini, tra lab di teatro per piccoli ospiti, stand up comedy con il comedian Leonardo Manera che dalla trasmissione Zelig approderà direttamente nella centrale piazza Coragino (ingresso gratuito fino ai 18 anni) e uno spettacoli di fuochi, luci e danza aerea con Lux Arcana.

Oggi (14 agosto) in piazza Coragino spazio ai concerti di campane “L’Angelus” (alle 12) e “L’Ave Maria” (alle 20.30) in onore di Santa Maria Assunta con sistema misto (movimento delle campane meccanico, rinterzo manuale) eseguito dai campanari corcianesi Mauro Speziali e Gregorio Trombetta. Alle 18.30 in piazza Innamorati presentazione del libro “Alleati a Perugia nel 1944, cronache e diari inediti” (2023, Francesco Tozzuolo editore) di Andrea Maori che dialogherà con Elvio Napolitano e Laura Zazzerini. Alle 20 apertura della Taverna del Duca. Alle 21.30 Cerimonia del Lume dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di Sant’Agostino. Dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, preghiere e laudi medievali eseguite dal Coro di Santa Maria Assunta di Corciano, diretto da Antonietta Battistoni. Partenza da piazza Coragino.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Dalle 11.30 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Campo medievale rinascimentale” con il Gruppo storico Lupi Feudi con rapaci e lupi e didattica sulle tecniche di caccia tra Medioevo e Rinascimento; mercato rinascimentale e didattica sugli usi, costumi e mestieri del tempo con l’associazione culturale Famaleonis

Alle 17 in centro storico Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone” dal convento di Sant’Agostino a piazza Coragino. Liberazione dei prigionieri Pro Amore Dei e solenne incontro alle mura del Castello tra sua Eccellenza Monsignor Giacomo Vannucci e la popolazione corcianese. Con la partecipazione del gruppo musicale “Le trombe di Monteverdi” e dei cortei storici magnifici rioni di Perugia 1416

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano”: Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio

VENERDÌ 16 AGOSTO

Alle 17 in piazza dei Caduti “Storie per il borgo: Corciano Kamishibai“, lab per bambini ragazzi dai 7 ai 16 anni, per realizzare un teatrino Kamishibai ispirato alla storia di Coragino (fondatore di Corciano) a cura di Arcaes – Arte in Bottega (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

Alle 18.30 in piazza Innamorati presentazione dei libri “Ritorno in Umbria, papà e io, una storia” (2023, Morlacchi editore) di Thomas Bacoccoli e “Seconda pelle” (2024, Bertoni editore) di Marta Moroni che dialogheranno con la giornalista Paola Costantini

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano “Ulisse – Una peripezia maschile” liberamente tratto da “Amori ridicoli”, produzione originale di associazione culturale Argo e Piccolo Teatro degli Instabili, con Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco “Bolo” Rossini, Davide Tassi, regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni, collaborazione alla regia Francesca Caprai. Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

Alle 21.15 nel chiostro di palazzo Comunale presentazione del libro “Autobiografia clitoridea” (2024, Longanesi) di Teresa Cinque. L’autrice dialogherà con Alessandra Polidori

Alle 21.30 in piazza Coragino “Homo Modernus” spettacolo di e con Leonardo Manera, volto noto, tra gli altri, della trasmissione Zelig.

Il coronavirus, inevitabilmente, ci ha posto di fronte ai nostri limiti. Pensavamo che per ogni domanda ci fosse una risposta pronta. Pensavamo che per ogni malattia ci fosse la cura adatta. Pensavamo di vivere in una società così evoluta da preservarci da sofferenze impreviste, riservate forse ad altri. Invece abbiamo scoperto che non è così, che dobbiamo ancora trovare la strada giusta per essere felici. In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali è anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicità. Finché, giunta la sera, è inevitabile chiedersi: c’è ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita? Leonardo Manera attraversa allora la città, ma è una città con nomi simbolici: “Corso Tatuaggi”, “Via Tronisti”, “Via della Scuola Vuota”, per arrivare, infine, in “Piazza della Paura”, a interrogarsi sugli elementi che danno ancora un senso alla vita, concludendo con un messaggio di speranza. Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.

Ingresso euro 10, gratuito fino ai 18 anni (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

SABATO 17 AGOSTO

Alle 18.30 nella sala del Consiglio di palazzo Comunale presentazione del libro “La Rai in Umbria, storia, personaggi, curiosità” (2024, Morlacchi editore) di Alvaro Fiorucci e Gino Goti con il patrocinio di Anci e di Tgr Umbria. Gli autori dialogheranno con Luca Ginetto (caporedattore Tgr Rai Umbria)

Alle 19.15 in piazza dei Caduti “Storie per il borgo: Corciano Kamishibai“, lab per bambini ragazzi dai 7 ai 16 anni, per realizzare un teatrino Kamishibai ispirato alla storia di Coragino (fondatore di Corciano) a cura di Arcaes – Arte in Bottega (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 nei Giardini del Torrione di Porta Santa Maria Argo Teatro e Corciano Festival Produzione presentano “Ulisse – Una peripezia maschile” liberamente tratto da “Amori ridicoli”, produzione originale di associazione culturale Argo e Piccolo Teatro degli Instabili, con Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Caterina Fiocchetti, Gabriele Furnari Falanga, Chiara Mancini, Alice Scaglia, Francesco “Bolo” Rossini, Davide Tassi, regia e drammaturgia di Samuele Chiovoloni, collaborazione alla regia Francesca Caprai. Ingresso euro 15 (prenotazioni 075 5188255 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)

Alle 21.30 in piazza Coragino “Gran Gala“, un viaggio guidato da un Virgilio contemporaneo, sotto forma di voce fuori campo, attraverso un’incredibile miscela di fiamme, scintille, danza aerea e acrobazie con Lux Arcana

DOMENICA 18 AGOSTO

Alle 18.30 in piazza Innamorati presentazione del libro “Le parole che mi hai lasciato” (2024, Guanda) di Giulia Baldelli che dialogherà con Monica Fanicchi

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

Alle 21 in piazza Coragino “Renatissimo” omaggio a Renato Carosone di Enzo De Caro, accompagnato per l’occasione dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi. Ingresso euro 5 (prenotazioni 075 5188255)

“L’ARTE DEL PORRE E DEL LEVARE”

SCULTURE A CORCIANO TRA 15ESIMO E 18ESIMO SECOLO

Percorso storico/artistico a cura di Alessandra Tiroli nella chiesa museo di San Francesco: in occasione della sessantesima edizione del Corciano Festival – Agosto Corcianese, l’associazione turistica Pro Loco Corcianese e il Comune di Corciano hanno deciso di valorizzare il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant’Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo. Il restauro dell’opera è stato lo stimolo per porre l’attenzione sulla cospicua produzione scultorea religiosa corcianese, ereditata dai secoli passati e gelosamente custodita dall’intera collettività. Ogni manufatto devozionale, destinato a divenire opera d’arte, nasce non solo come oggetto di preghiera e di tramite verso l’Altissimo, ma anche a gloria e lode del Santo e ad onore e vanto della comunità o della congregazione che lo abbia commissionato. L’intero territorio di Corciano conta innumerevoli oggetti che la storia ha stabilito essere, per il contenuto proprio e il valore artistico, opere di pregio e, tra questi, per importanza e rilievo sono da evidenziare i manufatti scultorei, siano essi realizzati con la tecnica del porre, plasmare e modellare, alla base della plastica e della fusione, o con quella del levare, scolpire, intagliare, alla base dell’arte scultorea.

Orari di apertura: il 14 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23, dal 15 al 18 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, il 24, 25, 31 agosto e il primo, 7, 8, 14 e 15 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il 4 e 5 ottobre dalle 18 alle 22, il 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 19 agosto al 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 programmabili solo su richiesta all’Infopoint nei giorni feriali (075 5188255)

La web app – Anche quest’anno, per rimanere sempre aggiornati sul programma, torna la web app “Corciano Festival” da consultare, senza necessità di alcuna installazione, sui propri smartphone. Nella web app si potranno trovare informazioni utili, programma (aggiornato in tempo reale in caso di variazioni), la descrizione delle mostre, il menù della Taverna del Duca e una mappa del borgo utile per orientarsi. Per consultarla da smartphone: https://festival.corcianoapp.it/#/main

Sito ufficiale www.corcianofestival.it