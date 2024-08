Gran Galà equestre Città di Cascia: oltre mille presenze e tanti spettatori ‘da casa’

Vittoria ‘simbolica’ di Diego Giona, con i suoi due numeri di Posta ungherese. Il sindaco Mario De Carolis: “Un successo e un grande vettore di promozione turistica”

Grandi artisti internazionali che hanno portato in scena tredici numeri spettacolari, aventi come filo conduttore la relazione empatica tra essere umano e cavallo, e pubblico entusiasta che ha superato le mille presenze al parcheggio di Porta Orientale, a cui si sono aggiunti gli spettatori ‘da casa’, essendo il Gran Galà equestre Città di Cascia stato trasmesso in diretta streaming web e tv. Un successo la quarta edizione dell’evento presentato da Antonio Latteri, per la regia di Umberto Scotti e la direzione artistica di Luigi Altieri, e che ha incoronato vincitore Diego Giona, con i suoi due strepitosi numeri di Posta ungherese, il primo con otto cavalli ‘in azione’ e il secondo con sei cavalli ‘in libertà’.

Un premio simbolico, perché a vincere è stato l’intero show di alto livello, che ha visto la partecipazione, in ordine di esibizione, di Giulia Giona, Associazione cavalieri e allevatori del Cavallo Tolfetano di Cottanello, Andrea Giovannini e Dafne Apollonio, Diego Giona, David Jimenez Romero, Enrico Maria Scolari, i butteri di Valle del Lady, Chiara Cutugno, i ragazzi dello Spoleto Country Club, Filippo Olivieri, Luigi Altieri e Danira Micozzi, i volteggiatori Lorenzo Giona, Alessandro Conte e Edoardo Boldrini, e Alex Giona.

“Il Galà equestre si conferma un successo e un grande vettore di promozione turistica – ha dichiarato Mario De Carolis, sindaco di Cascia –. Per il prossimo anno stiamo pensando di organizzare due serate perché abbiamo avuto molte richieste per questo spettacolo. È l’evento clou dell’estate casciana, della quale possiamo tracciare un bilancio straordinario. Gli alberghi sono pieni, abbiamo accolto in queste settimane tantissimi turisti e avuto ritiri sportivi, tra cui gli arbitri di calcio di tutte le categorie”. “Stiamo vivendo un momento roseo sotto il profilo turistico – ha sottolineato Marco Emili, vicensindaco e assessore a Eventi e Turismo del Comune di Cascia – e anche il Galà equestre ha contribuito a questo. Come amministrazione abbiamo cercato di diversificare, perché Cascia ha sempre vissuto di turismo religioso, cercando di favorire anche quello ambientale, culturale ed enogastronomico. Siamo certi di poter chiudere il 2024 con ottimi numeri”. “Lavoro a questa edizione del Galà da novembre – ha affermato Altieri –, cercando gli artisti, stringendo rapporti e cercando sempre la qualità. Se ci sarò ancora io il prossimo anno alla direzione artistica non saprò proprio cosa inventarmi, perché già quest’anno siamo ad altissimi livelli. Davvero, ogni edizione è un crescendo”.

“Un galà all’altezza delle aspettative – ha raccontato Latteri –. Lo spettacolo ha garantito bellezza e magia, mettendo al centro la relazione tra uomo e cavallo come dialogo empatico. Le donne amazzoni hanno raccontato la libertà, i bambini la relazione giocosa e sociale, ma c’è stato spazio anche per la dolcezza e la forza, il legame con i territori, la relazione tra musica e arte equestre. È stato un racconto, che unito a quello dello scorso anno, incentrato sul legame storico tra essere umano e cavallo, probabilmente rappresenta il punto di partenza dell’edizione 2025”.

L’estate a Cascia prosegue con l’intrattenimento musicale e danzante, ogni sera alle 21: giovedì 22 agosto in piazza Garibaldi si esibirà il gruppo Alta Quota, venerdì 23 Riccardo Dappio DR Music e sabato 24 dj Wappa e dj Campana. Chiuderanno la settimana, domenica 25 agosto, I motivatori di folli, in piazzale san Francesco.