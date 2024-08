Monteleone di Spoleto: nella frazione di Trivio ricordata la pioniera del motocross italiano

Serata dedicata alla prima pilota donna, Paola Dolci: “Una donna che ha sfidato le convenzioni sociali del suo tempo”



Trivio ricorda la “sua” pioniera del motocross italiano.

A meno di un anno dalla scomparsa, la piccola frazione del comune di Monteleone di Spoleto ha dedicato una serata in ricordo di Paola Dolci, originaria di questa località della Valnerina, prima pilota donna del motociclismo italiano e mondiale.

Portata via a settantasette anni da una terribile malattia nel novembre scorso, Dolci ha iniziato a correre nel 1955 e lo ha fatto per circa venti anni.

È stata una delle prime rappresentanti del genere femminile a dare spettacolo sui campi di gara. Il suo debutto assoluto è avvenuto ad una gara della Classe 50 a Monterotondo, nei pressi di Roma. In seguito, ha corso nel 1957 in sella ad una MV 125, mentre nel 1959 è passata alla Laverda, il marchio con il quale si è tolta le maggiori soddisfazioni. La sua carriera è stata una delle più longeve, dal momento che è rimasta in pista per circa un ventennio, prendendo parte soprattutto a gare regionali, ma a volte anche a quelle nazionali.

“Paola Dolci non è stata solo una campionessa di motocross – è il commento dell’Amministrazione comunale di Monteleone di Spoleto -, ma anche una donna che ha sfidato le convenzioni sociali del suo tempo con determinazione e grinta”.

La frazione di Trivio l’ha voluta ricordare nei giorni scorsi attraverso una proiezione organizzata dalla ProLoco con reperti di archivio selezionati da Angelo Perleonardi.

Una serata partecipata ed emozionante.