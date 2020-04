Geometri propongono lezioni online. Il ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello sta valutando l’iniziativa del Collegio di Perugia

Sebbene costretti a casa da oltre un mese, gli studenti medi superiori non hanno mai interrotto le lezioni grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a distanza. Alla luce di ciò, il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a proseguire online le attività di Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da remoto da esperti professionisti, i ragazzi avranno così la possibilità di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro lavoro quotidiano. La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro Chitarrai coordinatore dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli insegnanti del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a valutarla.

“Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro della nostra professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo particolare momento, i nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del mestiere e concentrandosi su tutti quegli aspetti che, per forza di cose, una scuola non può trattare. Nella nostra professione si intrecciano tante tematiche che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi”.

Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia sostenibile e topografia, corsi per software Bim e Autocad.