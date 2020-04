Terni: via a “Think digital”

Dare l’opportunità agli alunni in situazioni di difficoltà economica di scuole primarie e secondarie del comprensorio ternano di poter seguire gli studi a distanza. E’ l’obiettivo di “Think Digital”, il progetto di raccolta fondi promosso dall’associazione Tempus Vitae e da Gentlefolk Club, in collaborazione con l’assessorato alla scuola e ai servizi educativi del Comune di Terni.

“Il prolungarsi dell’assenza fisica dalla scuola, per effetto Covid-19, sta creando non solo problematiche di carattere sanitario, ma anche grave disagio a bambini e ragazzi, che si trovano spesso isolati nelle loro abitazioni con rischio di dispersione scolastica – dice la presidente di Tempus Vitae, Ilaria Bonanni. Non tutte le famiglie sono attrezzate in egual modo, a livello di dispositivi e spesso anche di connessioni internet. Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di pc/tablet/soluzioni informatiche che diano la possibilità ai ragazzi meno abbienti di poter seguire al meglio le attività scolastiche senza perdere opportunità culturali e di valorizzazione della loro formazione”.