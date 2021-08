Ge.Ci.Te (Zut), Strabismi e Dancity: tre consolidate realtà del territorio umbro. Sono riconosciute come soggetti ministeriali attraverso il Bando FUS

Fino a dicembre 2021 in arrivo quindi un periodo ricco di proposte artistiche e culturali che andranno ad arricchire l’offerta di eventi e di attività di tutta la regione: dall’Umbria Factory Festival allo Strabismi Festival per arrivare a Dancity Winter. In programma anche una serie di azioni in rete pensate per favorire i differenti pubblici e la promozione dei beni materiali ed immateriali del territorio, riferimenti per lo sviluppo sociale, culturale e turistico locale

Tre consolidate realtà di Foligno e del territorio umbro sono state riconosciute come soggetti ministeriali attraverso il Bando FUS (Decreto Direttoriale 1152 del Ministero della Cultura) che premia i progetti più interessanti e validi del territorio nazionale.

Si tratta di Ge.Ci.Te. (ZUT!) in ambito di Festival Multidisciplinare, Strabismi, in ambito di Festival Teatrale e Dancity per ciò che riguarda la Programmazione di Musica Contemporanea e d’Autore.

Uno step importante che certifica e attesta la qualità e la valenza di questi percorsi artistici e culturali i quali nel corso degli anni, nonostante le difficoltà di un settore, anche in relazione a questo ultimo anno e mezzo pandemico, hanno sempre trovato il modo di sviluppare e far crescere i propri progetti all’interno di un territorio, mantenendo sempre intatto il contatto con il pubblico e la comunità.

L’Umbria Factory Festival di Ge.Ci.Te (Zut) prevede degli appuntamenti cadenzati da ottobre a dicembre 2021 e si articola in filoni tematici stratificati fra i diversi linguaggi che spaziano tra teatro, danza e musica a stretto contatto con le arti visive, la sound art, e la cultura digitale. L’UFF si pone quindi come punto di riferimento umbro dei vari linguaggi artistici, capace di connettere la città con altre piattaforme culturali nazionali e internazionali, rafforzando relazioni già esistenti e creando nuovi scambi, residenze e produzioni.

Strabismi Festival di Cannara giunto alla sua settima edizione, pone al centro della propria programmazione i giovani e gli artisti emergenti. Attraverso un lungo processo di selezione (che vede protagonisti una direzione artistica under 30 composta da giovani attori in formazione e appassionati) si compone il cartellone del Festival. Il teatro scelto dai giovani, per i giovani. L’edizione di Strabismi Festival 2021 si terrà dal 18 al 26 settembre per poi proseguire con una serie di appuntamenti presso il Teatro Thesorieri di Cannara fino a metà novembre.

La proposta di Dancity si articola attraverso una serie di eventi inseriti nel territorio che si caratterizzano per qualità, ricerca, sperimentazione. Si parte dalla rassegna estiva “Synthonia – Percorsi sonori transappenninici”, iniziata il 4 luglio 2021 e tuttora in corso, composta da performance musicali incentrate su sonorità ambient, jazz, sperimentali dislocate in suggestivi luoghi a cavallo dell’Appennino umbro-marchigiano. Si prosegue con il Dancity Winter 2021, l’edizione invernale del Dancity Festival, che si terrà a Foligno dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022: le molteplici sfaccettature della musica elettronica si uniscono alla sound art e alle arti multimediali.

Si prevede in sostanza, da qui alla fine dell’anno, un periodo ricco di proposte artistiche e culturali che andranno ad arricchire sicuramente l’offerta di eventi e di attività del territorio di Foligno, di Cannara e di tutta le regione Umbria.

I progetti oltretutto, pur nelle proprie peculiarità e caratteristiche, hanno sicuramente molti punti in comune e si presentano per certi versi complementari anche come tipo di proposta e di struttura.

Proprio per questa affinità, Ge.Ci.Te., Strabismi e Dancity prevedono anche di attuare una serie di azioni in rete pensate non solo per favorire i differenti pubblici (siano essi locali, regionali, nazionali) ma anche la promozione dei beni materiali ed immateriali del territorio, configurandosi come significativi e rilevanti riferimenti per lo sviluppo sociale, culturale e turistico locale.