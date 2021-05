Nuovi positivi al Coronavirus: quasi la metà rispetto a ieri. Segnalati 132 guariti, ci sono anche 2 morti. Gli attualmente positivi sono 2.481 (61 in meno rispetto a ieri)

Dal sito della Regione Umbria emergono 73 positivi, contro i 139 di ieri.

Nella giornata di oggi sono stati analizzati 2.285 tamponi, ed effettuati 4.055 test antigenici, con un tasso di positività dell’1,1 per cento sul totale (ieri 2 per cento) e del 3,1 per cento sui test molecolari (ieri 4,9 per cento).

Calano ancora i ricoveri, ora 144, due in meno rispetto a ieri, 18 dei quali si trovano in terapia intensiva (3 in meno di ieri).