Fratta Todina: “Luoghi della memoria di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio”. Presentazione del volume, sabato 7 agosto. Un censimento di luoghi di culto e non, capaci di risvegliare ricordi ed emozioni sopite

Sabato 7 Agosto alle ore 21,00 nel centro storico di Fratta Todina, sarà presentato il libro “Luoghi della memoria di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio” realizzato da Roberto Cerquaglia e Remo Albini con la prefazione di Filippo Orsini (direttore dell’archivio storico del comune di Todi).

Il volume, patrocinato dalla Provincia di Perugia e dai Comuni di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, è stato realizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età di Monte Castello di Vibio, la Pro loco di Fratta Todina ed altre associazioni del territorio. Scopo del libro è quello di censire luoghi di culto e non, capaci di risvegliare in ognuno di noi ricordi ed emozioni sopite, sempre pronte a risvegliarsi e a suscitare ancora emozioni attraverso le immagini, che grazie agli scatti di Remo Albini restano immortalati per sempre.

Così, tra edicole votive, antiche abbazie più o meno note, pozzi, fontanili, abbeveratoi e lavatoi posti nelle campagne, Roberto Cerquaglia ci prende per mano, accompagnandoci in un viaggio ideale a spasso per il tempo.

Si replica Venerdì 13 Agosto a Monte Castello di Vibio, Piazza Vittorio Emanuele II quando a presentare il libro sarà il giornalista sportivo Riccardo Cucchi. Ad entrambe gli appuntamenti interverranno anche i sindaci dei due Comuni coinvolti: Gianluca Coata (Fratta Todina) e Daniela Brugnossi (Monte Castello di Vibio.