Unipg: Oliviero esprime le congratulazioni al presidente Frascarelli

Il Rettore Oliviero esprime le congratulazioni della Comunità accademica universitaria al Prof. Angelo Frascarelli per la sua nomina a Presidente dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

“La prestigiosa nomina del Prof. Frascarelli a Presidente di ISMEA è per questo Ateneo motivo di vanto e di orgoglio – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero – avendo egli compiuto qui gran parte del suo straordinario percorso accademico e professionale, come docente e come Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale (CESAR) dell’Università degli Studi di Perugia.

La sua eccezionale competenza in materia di politiche agricole, agroalimentari e di sviluppo rurale, di analisi di filiera e di gestione del rischio in agricoltura, di catena del valore e di strumenti dell’agricoltura di precisione, unita alla sua notevole esperienza e alle non comuni qualità umane e professionali, consentiranno senza alcun dubbio al settore di compiere un notevole salto di qualità e costituiscono un’ulteriore riprova della eccezionale qualità della didattica e della ricerca dell’Ateneo. Al Prof. Frascarelli vanno pertanto le mie più vive congratulazioni, a nome personale e della Comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia, unite ai miei migliori auguri di buon lavoro”.