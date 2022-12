Fornaci Briziarelli Marsciano: 500 euro in buoni spesa per dipendenti

Buoni spesa per il Natale

È di 500 euro l’importo in buoni spesa che le Fornaci Briziarelli Marsciano hanno donato a tutti i trecento dipendenti che operano nelle varie sedi dell’azienda umbra.

Il contributo vuole rappresentare un ringraziamento nei confronti dei collaboratori, che contribuiscono quotidianamente al buon andamento dell’azienda, ma soprattutto una testimonianza di vicinanza in una fase resa particolarmente faticosa dal crescente aumento dei prezzi.

“È proprio nei momenti così difficili che si consolida il rapporto di solidarietà con i collaboratori – ha sottolineato Vincenzo Briziarelli, Presidente di FBM – L’azienda non è solo un luogo di lavoro, ma anche una realtà sociale in cui le persone vivono quotidianamente. In una situazione come quella attuale abbiamo, quindi, creduto importante dare un contributo a chi, anche nei momenti della crisi, ha sostenuto e sostiene l’azienda con dedizione, passione e professionalità. Speriamo davvero che ciò possa aiutare a trascorrere festività più serene con le proprie famiglie”.

Fornaci Briziarelli Marsciano è stata fondata nel 1906 e rappresenta una realtà industriale molto rilevante nel panorama dei produttori italiani di laterizi. Nei suoi quattro stabilimenti di Marsciano, Dunarobba, Bevagna e Fiano Romano produce la gamma completa dei laterizi per il settore delle costruzioni e vende tutti i prodotti per l’edilizia.