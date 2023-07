Firmato protocollo d’intesa per la promozione e valorizzazione reciproca degli eventi

E’ stato firmato dal sindaco di Torgiano Eridano Liberti e dal Presidente di SASE Umberto Solimeno il protocollo d’intesa per la promozione e valorizzazione reciproca degli eventi che si svolgeranno nel territorio di Torgiano.

Di importante interlocuzione con il territorio ha parlato Solimeno “L’aeroporto San Francesco di Assisi, si apre alla comunità attraverso la promozione di eventi – continua – che si svolgeranno nel comune di Torgiano. Camminando insieme si raggiungono risultati importanti e la crescita del nostro aeroporto è sicuramente la chiave vincente per lo sviluppo dell’economia della regione”.

In apertura il sindaco Liberti ha ringraziato l’assessore Elena Falaschi per aver curato i termini della accordo, che si basa sulla partecipazione e lo sviluppo del territorio, che è il primo biglietto da vista per il turista. “Nell’ultimo anno l’aeroporto ha fatto registrare numeri da record – ha spiegato Liberti – con 16 rotte disponibili. Con questo accordo appena arrivati, attraverso pubblicità e altri strumenti, i turisti potranno sapere quelli sono gli eventi che si terranno a Torgiano. Il nostro comune è a vocazione turistica enogastronomia e le principali manifestazioni sono: il 10 agosto “Calici di Stelle”, l’agosto torgianese con la manifestazione di punta, il 21 agosto “I Vinarelli”, che quest’anno raggiunge il traguardo dei 40 anni, poi scultori a Brufa un museo a cielo aperto composto da 35 sculture. Tutti questi eventi – ha concluso Liberti – non sarebbero realizzabili senza la collaborazione delle associazioni del territorio”.

(Cittadino e Provincia) Perugia 11 luglio '23

