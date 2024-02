“Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore, anzi due”

Iniziativa Aism

In occasione della Giornata internazionale della donna i volontari Aism distribuiranno migliaia di piante di gardenia e di ortensia per sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma per sconfiggere una malattia che solo in provincia di Terni colpisce più di 450 persone.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo nelle principali piazze italiane tornano le gardenie e le ortensie contro la sclerosi multipla e anche a Terni e provincia i volontari sono già all’opera per fare in modo che siano in tanti a donare. ​

“Con questa iniziativa è possibile sostenere la ricerca scientifica, in particolare quella sulle forme gravi di sclerosi multipla, e continuare a garantire le attività di Aism sul territorio per le persone colpite, la maggior parte delle quali sono donne e giovani” dice Annita Rondoni, referente di Aism Terni.

Già da ora è possibile prenotare la propria pianta contattando la sezione provinciale al numero 349 4747523.