Enrico Bronzi e l’Orchestra da Camera di Perugia in concerto al Morlacchi

Tra capolavori classici e una delle voci più interessanti della contemporaneità

È una delle produzioni più attese di questa seconda parte della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: domenica 11 febbraio, alle 17.30, sul palco del teatro Morlacchi salirà infatti l’Orchestra da Camera di Perugia, guidata per l’occasione dal violoncellista Enrico Bronzi, direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica.

La serata si aprirà con la Sinfonia Concertante in si bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, che vedrà all’opera in veste di solisti i musicisti dell’Orchestra perugina Simone Frondini (oboe), Luca Franceschelli (fagotto), Azusa Onishi (violino) e lo stesso Bronzi al violoncello.

A seguire toccherà al recente (2018) Concerto per violoncello e orchestra d’archi del torinese Gianluca Cascioli, che sarà presente al concerto, il quale – dopo aver vinto nel 1994 il Concorso Umberto Micheli al Teatro alla Scala – è noto soprattutto come pianista, ma che in anni recenti si è distinto con successo anche come compositore. Solista è naturalmente Enrico Bronzi, il suo dedicatario, che ha anche registrato il lavoro con la stessa Orchestra da Camera di Perugia in un video, realizzato all’ex Ospedale Fatebenefratelli, che giovedì 8 febbraio sarà condiviso nei canali social della Fondazione Perugia Musica Classica come anteprima del concerto di domenica.

“Il linguaggio di Cascioli – sottolinea Bronzi – sembra riuscire in un’impresa quasi impossibile: quella di porsi pienamente nella contemporaneità e nello stesso tempo di superare le difficoltà delle avanguardie”.

Chiuderà il programma la Sinfonia n. 4 di Ludwig van Beethoven.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com