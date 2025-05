“Firma la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla”: a Terni prima tappa Aism

Venerdì 30 maggio, Giornata mondiale della sclerosi multipla, la fontana di piazza Tacito sarà illuminata di rosso

Far conoscere la sclerosi multipla, raccontare anche i sintomi invisibili, promuovere la carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver, diffondere l’importanza della ricerca scientifica ma anche trovare nuovi soci Aism.

Sono gli obiettivi dell’iniziativa che si svolgerà domani, giovedì 29 maggio, dalle 9 e 30 alle 13, in Bct, a Terni.

Sarà presente anche Massimo Rolla, il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Umbria.

Sarà una mattinata dedicata ai diritti, alla partecipazione e alla consapevolezza promossa da Aism Terni nell’ambito della settimana nazionale della sclerosi multipla.

“Partiamo da Terni per promuovere la sottoscrizione della carta dei diritti che non sono solo quelli delle persone con sclerosi multipla ma sono i diritti di tutte le persone – dice la referente di Aism provinciale Terni, Annita Rondoni. Va rispettata la dignità e la qualità della vita. Ogni firma darà forza all’impegno di Aism a rappresentare, affermare e tutelare i diritti delle persone coinvolte con la sclerosi multipla e di tutti coloro che vivono una condizione di disabilità, grave patologia o fragilità, nessuno escluso. Andremo in tutti i comuni umbri e la prima tappa è quella di domani mattina in Bct”.

E’ possibile sostenere l’iniziativa firmando al seguente link:

https://agenda.aism.it/2024/index.php?form=firmaCarta.

A Terni intanto venerdì 30 maggio, Giornata mondiale della sclerosi multipla, la fontana di piazza Tacito sarà illuminata di rosso.