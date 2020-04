“Fermate il ‘mercato nero’ dei test immunologici”

“Come nel 1943, quando per la precarietà della gestione del sistema di distribuzione delle derrate alimentari, il pane e la pasta triplicarono il loro prezzo, osserviamo come il settore privato della diagnostica sta approfittando della attuale situazione di affanno e difficoltà, nonostante l’Umbria abbia praticamente quadruplicato il numero dei tamponi nelle ultime due settimane”

ha dichiarato Marco Sciamanna Presidente del Popolo della Famiglia Umbria nell’apprendere la notizia che alcuni laboratori propongono iniziative diagnostiche parallele a quelle della sanità pubblica.

“In una situazione drammatica per le famiglie e le imprese, riteniamo che trasformare un palese affanno del settore pubblico in una opportunità d’impresa, costituisca una operazione se non scorretta, quantomeno non in sintonia con quella necessità di bene comune che tutti devono assicurare in questo momento”