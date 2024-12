Ponte sul Nera, al via i lavori di rimozione della vegetazione

Ponte sul Nera, interventi, per un importo di circa 40mila euro e la durata di 60 giorni di rimozione vegetazione

Sono iniziati oggi, da parte di una ditta specializzata, i lavori di bonifica del Ponte sul Nera della Ss 3 Ter a Narni (km 8+000). Gli interventi, per un importo di circa 40mila euro e la durata di 60 giorni, consistono principalmente nell’eliminazione della vegetazione infestante e delle piante spontanee cresciute sulle fiancate del ponte.

Per l’esecuzione dei lavori la ditta ricorrerà all’utilizzo di apposite piattaforme da terra e di funi per la discesa dalle banchine poste lungo la sede carrabile in corrispondenza dell’area di intervento. Oltre alla rimozione della vegetazione saranno svolte anche verifiche ed eseguiti controlli sullo stato di conservazione del calcestruzzo, provvedendo alla rimozione di quello ammalorato e al ripristino delle parti dove insistono le armature in ferro. Non sono previste modifiche alla circolazione veicolare ma solo la collocazione di specifica segnaletica verticale in prossimità delle banchine. Agli automobilisti in transito si raccomandano tuttavia massima attenzione e cautela.