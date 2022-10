Fdi in piazza per il tesseramento a Perugia

Fratelli d’Italia di Perugia, torna in piazza nel capoluogo umbro per il tesseramento dopo il grande successo elettorale che ha portato Giorgia Meloni alla guida del Governo

Sabato mattina a Pian di Massiano è ripresa a pieno ritmo la campagna adesioni 2022.

“Un’affluenza davvero importante – commenta in una nota il coordinatore comunale Riccardo Mencaglia – che testimonia la credibilità del nostro movimento. Tante persone hanno voluto rinnovare la propria fiducia e altrettante hanno sottoscritto per la prima volta la loro tessera. Fondamentale come sempre per Fratelli d’Italia é il rapporto con la propria base di iscritti, sul loro contributi di idee e di passione”.