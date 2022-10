Assisi, controlli rafforzati in vista degli “Ognissanti”

In vista delle cerimonie religiose del ponte di “Ognissanti” che, come ogni anno, richiamano nella città serafica migliaia di fedeli e turisti, il questore di Perugia ha predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nella città di Assisi, a Santa Maria degli Angeli, a Bastia Umbra, Valfabbrica e nelle frazioni limitrofe.

I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, sono iniziati venerdì e si sono concentrati nelle zone della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Maria degli Angeli e delle chiese di Santa Chiara e San Rufino.

Il monitoraggio, ha visto impiegate le volanti dell’ufficio controllo del territorio del commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, della polizia locale e da alcune pattuglie in borghese che hanno svolto un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione.

Durante le verifiche, sono stati svolti pattugliamenti a piedi lungo le vie del centro storico, per evitare scippi, prevenire furti, rapine e contrastare anche fenomeni di molestie e disturbo ai visitatori della città.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città e lungo le principali strade di accesso e transito, hanno identificato 162 persone, monitorato 67 veicoli e verificato il rispetto delle norme amministrative in dieci esercizi commerciali. Durante i controlli i poliziotti sono stati avvicinati da un cittadino che ha segnalato la presenza di un’auto sospetta, presumibilmente oggetto di furto. Dalle verifiche è emerso che il veicolo non risultava rubato ma privo della copertura assicurativa. Per questo motivo, una volta contattato il proprietario, gli è stata contestata la sanzione amministrativa, con contestuale sequestro del veicolo. Tra i controlli, importante è stata anche l’attività di vigilanza – diurna e notturna – dell’area della stazione ferroviaria, anche al fine di prevenire alcuni fenomeni pericolosi come le sfide social che nell’ultimo periodo avevano destato una certa preoccupazione tra i cittadini.