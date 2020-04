Raccolti 4.105,60 euro con la gara virtuale di solidarietà #percorreredomani. Acquistate 1.000 mascherini FFP2 per l’ospedale di Perugia e 26 uova di Pasqua per la Residenza per anziani di Fontenuovo

La “corsa” virtuale di solidarietà ha raggiunto il suo traguardo. L’iniziativa, ideata da Giovanni Castellani e promossa dall’Asd Atletica Il Colle insieme ad Icron, attivata lo scorso mese e ha raggiunto quota 4.105,60 euro.

“Finalmente abbiamo tagliato il traguardo che ci eravamo prefissati – affermano gli organizzatori – quando, il 19 marzo, vi avevamo chiesto di correre questa gara di solidarietà per aiutare chi ci aiuta, in questa battaglia contro il Covid-19. Con qualche difficoltà, ma senza mollare un metro, da buoni runner siamo arrivati alla fine della nostra corsa e abbiamo consegnato presso l’Azienda ospedaliera di Perugia (S.C. Farmacia Piano -1 blocco A di piazzale Menghini, ndr) 1.000 mascherine FFP2 per un importo di 3.995 euro. Con i restanti 110,60 euro del totale delle donazioni abbiamo regalato 26 uova di Pasqua alla Residenza per anziani Fontenuovo di Perugia. Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato sperando di aver contribuito in parte ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Ringraziamo tutti per la sensibilità dimostrata”.

L’iniziativa, intitolata #percorreredomani, consisteva nell’iscriversi online ad una corsa podistica virtuale (che prevedeva distanze diverse a seconda dell’importo della donazione) ed in 20 giorni, come scritto, sono stati raccolti 4.105,60 euro. In totale hanno partecipato atleti in rappresentanza di 35 squadre podistiche con diversi loro amici e parenti per un totale di 244 iscritti nelle varie distanze.