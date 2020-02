Enel: lavori a Marsciano. Verranno rinnovate le linee e gli impianti elettrici della frazione Cerro

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che lunedì 2 marzo effettuerà un intervento di potenziamento del sistema elettrico a Marsciano, con particolare riferimento alle linee e agli impianti elettrici della frazione Cerro.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica eseguiranno un’importante attività di restyling delle linee elettriche territoriali, sostituendo i conduttori con cavo precordato di ultima generazione, più resistente ed efficiente, per garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Nell’occasione i tecnici di E-Distribuzione provvederanno anche alla verifica dell’assetto di rete per garantire una distribuzione ottimale dell’elettricità.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 2 marzo, dalle ore 9:00 alle 15:00 (orario cautelativo, i lavori potrebbero concludersi prima). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra via Cerro Alto, vocabolo Cerro e vocabolo Boschetto (pochi civici per ogni via o voc).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata dall’intervento. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.