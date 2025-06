Perugia, efficienza energetica con l’Enel Energy Bar

Martedì 24 giugno l’Enel Store di via del Tabacchificio ospiterà l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, per spiegare come efficientare la propria abitazione e risparmiare in bolletta

Dopo la tappa di aprile, con l’esordio nazionale dell’iniziativa nel capoluogo umbro, martedì 24 giugno torna all’Energy Store di Perugia (via del Tabacchificio 26) l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia. L’iniziativa fa parte di un ciclo di appuntamenti sul territorio nazionale per parlare insieme a esperti del settore di efficienza energetica, consumi consapevoli, soluzioni smart per la casa e molto altro.

Il tema, che verrà affrontato nel workshop perugino, in programma il 24 giugno dalle ore 12:00 alle 13:00, sarà l’efficienza energetica. Un esperto, che sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti e fornire consigli, darà informazioni utili per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e per ridurne la spesa. Ci sarà anche la possibilità di scoprire nuovi strumenti, come Enel Lumiè, il simulatore che aiuta a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione con soluzioni all’avanguardia per la casa. Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura delle bollette, Enel Lumiè analizza, grazie a un innovativo algoritmo, l’efficienza energetica dell’abitazione di chi ne fa richiesta. Il software identifica gli impianti non ottimizzati o l’utilizzo di apparecchiature obsolete, suggerendo quindi le aree di potenziale intervento per efficientare la propria casa.