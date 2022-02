Coronavirus Umbria: nuovo deciso calo attuali positivi

Segnalati otto morti ma quattro sono dei giorni scorsi

Ancora in deciso calo, del 4,4 per cento, gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 21.983, 1.019 in meno rispetto a lunedì, in base ai dati aggiornati dalla Regione al primo febbraio.

Rallenta l’incremento dei ricoverati, 225, due in più, 10 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 2.037 nuovi positivi, 3.048 guariti e otto nuovi morti (quattro di lunedì mentre altrettanti sono legati a un allineamento dei sistemi informatici). Scendono del 4,5 per cento anche le persone in isolamento, 21.758.

I tamponi analizzati sono stati 3.531 e i test antigenici 18.430, con un tasso di positività sul totale pari al 9,27 per cento (era 9,5 lunedì e 11,1 per cento martedì della scorsa settimana).