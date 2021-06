Umbria: l’80% degli ultrasessantenni sono vaccinati. La Regione spiega che è stato fatto tutto nei tempi previsti

L’andamento del piano vaccinale in Umbria sta “rispettando pienamente” i tempi della programmazione con una copertura dell’80 per cento della popolazione ultrasessantenne e l’avvio della somministrazione della prima dose agli over 30. Lo ha sottolineato la Regione annunciando l’anticipo della somministrazione delle seconde dosi.

“Alla luce delle indicazioni ministeriali finalizzate a contenere la diffusione della variante delta e delle comunicazioni del generale Figliuolo sull’approvvigionamento dei vaccini per il mese di luglio che vede una riduzione di dosi di Pfizer rispetto a giugno – spiega Palazzo Donini in una nota -, il Comitato tecnico scientifico convocato oggi, ha accolto le proposte del commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, che vedono una rimodulazione della somministrazione delle seconde dosi”.