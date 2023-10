Edi Cicchi nominata componente della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

La sua nomina è stata ratificata con un decreto del Ministero della Giustizia datato 4 ottobre 2023

– La presidente della Commissione permanente Welfare di Anci Edi Cicchi (assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia), in qualità di delegata di Anci per l’Umbria, è stata nominata componente della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. La sua nomina è stata ratificata con un decreto del Ministero della Giustizia datato 4 ottobre 2023.

“Sono molto onorata di ricoprire questo incarico, – afferma Edi Cicchi – molto delicato in quanto vede in prima linea anche gli enti locali poiché coinvolge la comunità tutta all’interno del procedimento di ‘messa alla prova’, in particolare quando coinvolge il minore, la sua famiglia e il suo ambiente di vita. Il nostro ruolo sarà da collante tra il nazionale e quanto succede nei singoli territori con l’auspicio che il nostro lavoro sia utile per risanare in modo più performante il legame, spezzato dal fatto criminoso, tra chi commette il reato e la società”.

La Conferenza nazionale per la giustizia riparativa è stata istituita per redigere annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia. È presieduta dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. La carica ha durata biennale e mercoledì 25 ottobre si terrà la prima riunione plenaria online.