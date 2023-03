Due scuole dichiarate inagibili a Umbertide

Otto classi troveranno ospitalità in altri istituti della città

Dopo i sopralluoghi svolti fino a questo momento nell’alta Umbria, in seguito al sisma del 9 marzo, due scuole sono state dichiarate inagibili a Umbertide.

Si tratta della primaria e della scuola media della frazione di Pierantonio.

Otto classi in tutto che troveranno sistemazione in altri istituti scolastici di Umbertide. Lo ha riferito all’ANSA Stefano Nodessi, responsabile per la Regione Umbria del Governo del territorio.

Inoltre dovranno essere probabilmente demolite due piccole stazioni ferroviarie – che presentavano problemi già in precedenza – lungo la ex Ferrovia centrale umbra, quella di Montecorona e quella di Parlesca, dove è crollato il tetto.

Per quanto riguarda le abitazioni, dopo le decine di segnalazioni di inagibilità da parte dei vigili del fuoco, bisognerà attendere i passaggi formali attraverso gli uffici comunali e i sopralluoghi degli ingegneri abilitati, per la successiva eventuale dichiarazione formale dell’inagibilità.