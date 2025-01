Doppio appuntamento con il Quartetto Adorno e la viola di Miguel da Silva per gli Amici della Musica di Perugia

Sabato 18 gennaio, alle 17.30, in programma il primo dei due concerti dedicati ai lavori di Wolfgang Amadeus Mozart per quintetto d’archi

Prosegue con un doppio appuntamento dedicato ai lavori di Wolfgang Amadeus Mozart per quintetto d’archi – protagonisti il Quartetto Adorno e Miguel da Silva, viola solista – la seconda parte della stagione concertistica promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Sabato 18 gennaio, alle 17.30 alla Sala dei Notari, il primo concerto, con l’ensemble formato nel 2015 da Edoardo Zosi e Liù Pellicciari (violini), Benedetto Bucci (viola) e Francesco Stefanelli (violoncello), vincitore del terzo premio al Concorso Paolo Borciani nel 2017, e Da Silva, che eseguiranno il Quintetto in si bemolle maggiore K. 174, il Quintetto in do maggiore K. 515 e il Quintetto in sol maggiore K. 516.

Il viaggio nell’opera Integrale dei Quintetti per archi di Mozart si concluderà poi, sempre con lo stesso organico, sabato 25 gennaio alle 17.30 alla Sala dei Notari.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com