In programma pagine di grande impegno tecnico di Brahms, Ravel e Mendelssohn

Sarà la pianista Beatrice Rana, giovedì 10 ottobre alle 20.30 al teatro Morlacchi di Perugia, a tenere a battesimo la nuova stagione 2024/2025 degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo.

Rana, una delle artiste più richieste a livello internazionale, sia in recital che come solista con le maggiori orchestre europee e statunitensi, proporrà un programma con pagine di grande impegno tecnico, dalla giovanile Sonata in fa diesis minore op. 2 di Johannes Brahms, a brani virtuosistici di Maurice Ravel, come il celebre Gaspard de la nuit e la riduzione pianistica del “poema coreografico” La Valse, più nota nella sua versione orchestrale. Il concerto sarà aperto da una selezione variegata di “fogli d’album” tratta dalle numerose “Romanze senza parole” (Lieder ohne Worte) di Felix Mendelssohn.

Info, programma e biglietti: www.perugiamusicaclassica.com