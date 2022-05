Lavoro e formazione per giovani musicisti

Al via la 19ma edizione del premio “Roscini-Padalino. C’è tempo fino al 15 giugno per iscriversi alle selezioni promosse dagli Amici della Musica di Perugia

C’è tempo fino al 15 giugno per iscriversi alle selezioni della 19^ edizione del Premio “Roscini-Padalino”, promosso dagli Amici della Musica di Perugia. Le borse di studio in palio – riservate a non più di tre candidati e con un premio massimo di 15 mila euro – sono destinate a strumentisti italiani che abbiano conseguito un diploma, biennale o triennale, in qualunque strumento presso un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano, dal 2019 in poi, e saranno finalizzate all’effettuazione di corsi di specializzazione e/o di perfezionamento da seguire in prestigiosi organismi nazionali o internazionali.