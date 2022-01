Domenica in famiglia per Draghi a Città della Pieve

Il premier chiuso nel suo casolare nella campagna umbra

Mattinata in famiglia a di Città della Pieve per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dopo le “fatiche” di una lunga settimana culminata con la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, il premier si sta concedendo un po’ di riposo nella sua residenza umbra. Dove è arrivato sabato intorno alle 13,30, dopo che in mattinata era stato a colloquio proprio con il capo dello Stato per sciogliere il nodo Quirinale.

Prima di chiudersi nella tranquillità del casolare immerso nella campagna, Draghi si era concesso un pranzo in un ristorante del centro storico del borgo umbro. Nella mattinata di domenica, invece, il presidente sembra che non sia uscito dalla propria abitazione.