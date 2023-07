Documentario sulla mostra “Nero Perugino Burri”

In onda su Sky Arte

Un documentario speciale interamente dedicato alla mostra NERO Perugino Burri, la grande esposizione artistica organizzata da Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri e in programma a Palazzo Baldeschi di Perugia fino al 2 ottobre 2023. La prima messa in onda è prevista per giovedì 13 luglio alle 20.40 su Sky Arte e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand.

Il documentario, prodotto per Sky Arte da 3D Produzioni, è diretto da Arianna Marelli. Si tratta di un viaggio avvincente e appassionante all’interno della mostra e nel suo dietro le quinte, con immagini esclusive dell’allestimento e dei preparativi e interviste ai curatori, ai rappresentanti di Fondazione Perugia e ad alcuni esperti. Un prodotto elegante e ricco di informazioni che guiderà i telespettatori lungo la vita e le opere dei due maestri umbri, mettendo in risalto lo straordinario lavoro di studio e ricerca che accompagna una mostra d’arte.

Protagonista del racconto, oltre a Pietro Vannucci detto “Il Perugino” e Alberto Burri, è l’uso del nero nelle sue diverse declinazioni. Un colore spesso trascurato o incompreso, e che qui viene riscoperto nella sua ineguagliabile capacità di creare profondità e veicolare la luce. Seguendo questo filo conduttore, verranno esplorate le motivazioni, le tecniche produttive e le principali vicende biografiche dei due artisti, messi in dialogo a quasi cinquecento anni di distanza fra loro. Sarà possibile comprendere le ragioni che hanno indirizzato organizzatori e curatori nella realizzazione del progetto e nella scelta dei capolavori, in una panoramica che includerà la mirabile ricchezza artistica dell’Umbria e la vocazione collezionistica di Fondazione Perugia.

La scelta di Sky Arte di dedicare un documentario a NERO Perugino Burri rappresenta un grande riconoscimento per una mostra che, a quasi un mese dall’apertura, sta riscuotendo un notevole interesse di pubblico e critica, per il suo tema innovativo, il valore delle opere esposte e l’allestimento immersivo e coinvolgente, realizzato grazie e un corposo restyling del piano nobile di Palazzo Baldeschi al Corso.

Fortemente voluta dalla presidente di Fondazione Perugia, Cristina Colaiacovo, l’esposizione NERO Perugino Burri è curata dalla storica dell’arte Vittoria Garibaldi e da Bruno Corà, presidente di Fondazione Burri. Aperta al pubblico dal 22 giugno scorso, resterà in programma fino al 2 ottobre 2023. All’interno del percorso si possono ammirare prestiti provenienti da alcuni fra i più prestigiosi musei del mondo, tra cui il Museo del Louvre di Parigi, le Gallerie degli Uffizi Firenze e la Galleria Nazionale dell’Umbria, oltre alla Collezione Burri di Città di Castello. L’allestimento è a cura di Giuseppe Trivellini, mentre il catalogo, curato da Vittoria Garibaldi e Bruno Corà, è edito da Fabrizio Fabbri editore.

Orari:

Dal lunedì al venerdì 15.00-19.30

Sabato e domenica 10.30 – 19.30

Orari speciali durante Umbria Jazz:

Dal lunedì al giovedì 11.30-19.30

Dal venerdì alla domenica 11.30 – 22.00

Info e prenotazioni: Tel: 075 5734760

www.fondazioneperugia.it

Biglietti: intero 7 euro; ridotto 4 euro.

L’acquisto del biglietto della mostra darà diritto all’ingresso agevolato ai Musei di Palazzo Albizzini Fondazione Burri e viceversa.