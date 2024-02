Disagi a Orvieto per la protesta degli agricoltori

Alcune decine di trattori in corteo

Un sabato di disagi ad Orvieto, dove nella prima mattinata è ripresa la protesta degli “agricoltori traditi” riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia.

Dopo il presidio all’altezza della rotatoria della complanare di Orvieto Scalo, i mezzi agricoli – alcune decine – si sono mossi in corteo fra la stessa e lo svincolo autostradale A1 di Orvieto, lungo via Costanzi, sempre controllati a vista dalle forze dell’ordine.

Significativi i disagi per chi deve uscire o raggiungere lo svincolo dell’Autosole, a causa della presenza dei mezzi su via Costanzi.