Dieta mediterranea, infiorate artistiche, ospitalità turistica in ambienti naturali 

In Seconda commissione prosegue l’esame di alcune proposte di legge

La Seconda commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Valerio Mancini, si è riunita a Palazzo Cesaroni (Perugia) per proseguire l’esame di alcune proposte di legge: quella dei consiglieri Mancini (primo firmatario) Pastorelli, Rondini, Carissimi, Fioroni, Castellari, Puletti (Lega) e Nicchi (Misto) riguardante la modifica della legislazione turistica regionale, nello specifico, ‘norme per l’ospitalità turistica in ambienti naturali’; la proposta di legge Mancini, Castellari e Puletti (Lega) sulla ‘Valorizzazione della dieta mediterranea’; e la pdl a firma Mancini e Puletti per la ‘Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche’.

Per quanto riguarda le proposte di legge riguardanti le infiorate artistiche e la dieta mediterranea, nella seduta della settimana scorsa la Seconda commissione aveva dato mandato agli uffici di Palazzo Cesaroni di interloquire con quelli della Giunta per chiedere la copertura finanziaria dei due atti. Ad oggi, hanno riferito i funzionari dell’Assemblea legislativa, non è pervenuta alcuna risposta.

Al termine della riunione il presidente Mancini ha dichiarato che