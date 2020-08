Deruta: al via il Book Fest spettacoli letture e novità editoriali. Dal 27 al 30 agosto il libro protagonista nelle piazze del centro storico

Si terrà a Deruta dal 27 al 30 agosto, il “Book Fest” organizzato dal comune di Deruta, Radio Moon Deruta, Pro Loco Deruta, Bertone Editore, Associazione Creamiche, Gruppo facebook signor Libro e Associazione degli artisti.

La manifestazione è composta da presentazioni, spettacoli, novità editoriali con autori autori che parteciperanno da tutta Italia.

Si parte giovedì 27 agosto con l’apertura ufficiale della rassegna culturale alle 17 nella sala del Consiglio comunale di Deruta, per poi spostarsi in piazza dei Consoli per il Reading Poetico coordinato da Katia Merli. Alle 19 Antonio Nobili. Venerdì 28 agosto il Reading Poetico sarà guidato da Bruno Mohotovch. Alle 17,30 nel Chiostro della Ceramica Floriana La Roca e alle 21 parole è musica in piazza del Consoli con Raffaele Bonanni e Mario Zamma. Sabato 29 agosto gli appuntamenti cominceranno alle 15 con una serie di letture si prosegue alle 17 la presentazione di alcuni libri a cura di Lucia Pippi, alle 18 Mariangela Taccone presenta “La storia dell’Arte” e la “Storia di una crisi”. Alle 18 presso la fornace Grazia presentazione del libro “Il piccolo Principe è morto”. Alle 21 per Parole e musica Paolo Vallesi e Mirco Bonucci. Domenica 30 agosto alle ore 10 laboratorio per bambini nel chiostro del museo della Ceramica con letture di libri per bambini; alle 15,30 Marco Ambrosi presenta poeti e autori. Alle 17 presso l’antica fornace Grazia si suona e si racconta con il “Calcinculo”.