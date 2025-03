Dal 4 aprile attivo a Marsciano uno sportello per la tutela dei diritti dei cittadini

I servizi dello sportello, gestito dall’Associazione per i diritti dei cittadini (Adic), sono stati presentati lunedì 17 marzo con un evento nel quale è stato anche piantumato ai giardini Orosei l’“albero dei diritti”

Il 15° sportello aperto in Umbria dell’Adic, l’Associazione per i diritti dei cittadini, federata con il Movimento Consumatori Nazionale, sarà attivo a Marsciano a partire dal 4 aprile 2025, tutti i venerdì dalle 16.00 alle 18.00, presso lo spazio DigiPASS di sala Vallerani in piazzetta San Giovanni.

Il servizio, con la presenza di operatori specializzati, fornisce informazioni, consulenza ed assistenza su problematiche relative a: utenze e bollette (acqua, rifiuti, telefonia, gas ed energia elettrica), servizi finanziari e assicurativi, servizi pubblici, cartelle esattoriali, multe, contratti, truffe, pubblicità ingannevole, assistenza minori e a soggetti deboli, salute e malasanità, trasporti e turismo, ed altro ancora. L’Adic, inoltre, su richiesta, può occuparsi della difesa del consumatore anche dinanzi all’autorità giudiziaria e amministrativa.

La collaborazione del Comune di Marsciano con l’Adic è finalizzata anche a sostenere una migliore educazione al consumo consapevole, alla tracciabilità, alla trasparenza e sostenibilità delle filiere produttive e dei servizi nei campi della responsabilità sociale, ambientale, economica ed istituzionale.

Lo sportello è stato presentato alla comunità lunedì 17 marzo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco e vicesindaco di Marsciano, Michele Moretti e Sergio Pezzanera, del presidente dell’Adic Marco Lucherini, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e delle Forze dell’ordine. L’incontro, avvenuto nella sala che ospiterà lo sportello, è stato preceduto dalla piantumazione dell’“albero dei diritti” presso i giardini Orosei, nel centro cittadino. “Il Comune ha voluto piantare questo albero – ha detto Marco Lucherini – nei giardini principali di Marsciano e davanti a una scuola, perché sia monito per la salvaguardia dei diritti che, parimenti, vanno curati, alimentati e difesi. La priorità è fare rete tra associazioni e istituzioni, come stiamo facendo oggi con il Comune di Marsciano, così da creare una importante rete di protezione sociale a favore dei cittadini”.

Il sindaco Michele Moretti ha avuto modo di ringraziare, oltre agli uffici per il lavoro svolto, il presidente Marco Lucherini, le Forze dell’ordine e la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi. “Con la loro presenza sottolineano anche il ruolo di servizio con cui una Istituzione deve porsi di fronte ai cittadini ascoltandone le istanze e sostenendone i diritti a tutti i livelli e in tutti gli ambiti possibili. Questo intende fare il Comune di Marsciano con l’aiuto dell’Adic anche sul territorio comunale. Sono quindi molto contento di dare il via a questa collaborazione per il bene della nostra comunità e soprattutto di chi si trova in condizioni di maggiore fragilità nel rapportarsi con i mercati e con il mondo del consumo”.