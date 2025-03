Unimusic 2025, c’è tempo fino al 24 marzo per iscriversi al concorso musicale riservato agli studenti universitari

Le finali live si terrano a luglio sul palco di “L’Umbria che Spacca”

Ultimi giorni per partecipare a “Unimusic 2025”, il concorso musicale promosso dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU Umbria). Gli studenti universitari residenti in Umbria hanno ancora tempo fino al 24 marzo 2025 alle 23.59 per inviare la propria candidatura e prendere parte a una delle iniziative culturali più attese e coinvolgenti del panorama accademico regionale.

Articolato in quattro sezioni, il concorso è un’occasione unica per valorizzare il talento musicale giovanile, promuovere la creatività e incentivare la produzione artistica originale tra gli studenti. “Unimusic 2025” è aperto ad artisti emergenti e formazioni musicali composte da studenti universitari italiani e stranieri residenti in Umbria. L’iniziativa ha lo scopo di favorire l’aggregazione tra studenti, la diversità delle espressioni musicali e l’accesso gratuito a spazi performativi, con la possibilità di ricevere premi in denaro per ogni categoria in gara.

Le quattro sezioni del concorso. Singoli – Cantautori e solisti con brani esclusivamente originali, senza limiti di genere musicale (no cover); Band – Gruppi da 2 a 7 elementi con repertorio originale; Musica da Camera – Per esecutori singoli o ensemble (fino a 7 componenti) con repertorio classico o contemporaneo;Podcast “No Gigs” – Produzioni sonore originali in formato .mp3 (durata max 3’30”), realizzate con qualsiasi strumento o tecnica.

Requisiti e modalità di partecipazione. Possono partecipare singoli artisti e gruppi musicali che abbiano almeno due componenti iscritti per l’anno accademico 2024/2025 presso uno degli enti formativi aderenti: Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Conservatori di Musica di Perugia e Terni, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, Istituto di Mediazione Linguistica e Istituto Italiano Design di Perugia. Il limite d’età per singoli e solisti (tutte le sezioni) è massimo 28 anni compiuti; per band, ensemble e gruppi podcast, non superiore a 28 anni.

La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente online, tramite il webform disponibile sul sito di ADiSU Umbria, accedendo al seguente link: https://radiophonica.adisu.umbria.it/unimusic-2025 Per informazioni aggiuntive è possibile contattare la Sezione II “Servizi per la generalità degli studenti ed attività culturali” del Servizio I dell’Agenzia.

Finali live a luglio con “L’Umbria che Spacca”. Come ogni anno, le finalissime del concorso si terranno a luglio sui palchi del festival “L’Umbria che Spacca”, tra i più seguiti e apprezzati del centro Italia, di cui ADiSU è partner storico. Un’occasione straordinaria per esibirsi in uno dei contesti live più suggestivi della regione e far conoscere la propria musica al pubblico.