Coronavirus: la Cooperativa sociale Asad rassicura personale e cittadini

In seguito al primo caso di Covid-19, registrato ad Umbertide, che ha coinvolto un anziano, ospite degli Istituti di Beneficenza “Balducci”, la Cooperativa sociale Asad, gestore della struttura, ha immediatamente avviato tutte le procedure necessarie per la bonifica dell’edificio. Come fatto sapere anche dal sindaco di Umbertide, Luca Carizia, è stato attivato il protocollo sanitario previsto: il paziente colpito da coronavirus è stato prontamente isolato e trasferito in una struttura sanitaria più adeguata alla sua assistenza. Da Asad, invece, ci fanno sapere che anche il personale è stato messo in sicurezza con l’attivazione della quarantena volontaria preventiva (di almeno 7 giorni) per gli operativi entrati in diretto contatto con il paziente positivo. Di seguito, la rassicurante nota di Asad apparsa sulla pagina Facebook ufficiale della Cooperativa:

“Buonasera a tutti. L’emergenza presso gli istituti di beneficienza “Balducci” di Umbertide è sotto controllo. Vorremmo ringraziare tutte le persone che tra ieri ed oggi si sono prodigate per la corretta gestione dell’emergenza. Ringraziamo tutti gli operatori ( infermieri, oss e osa) che hanno prolungato il loro turno lavorativo in attesa di sapere come muoverci. Ringraziamo tutti coloro che sono in quarantena e tutti coloro che li sostituiranno per fare in modo che gli ospiti della struttura possano continuare ad essere assistiti. Ringraziamo il Direttore Sanitario Dott. Carlo Porrozzi, la referente Valeria , Paolo e Nicola, per la loro costante presenza. Ringraziamo tutti gli operatori che si sono adoperati per una colletta alimentare per gli operatori che faranno la quarantena presso i locali liberi a piano terra dell’IRB. Grazie alla Protezione Civile per aver portato i l’erri da capo. Grazie a tutto lo staff di ASAD, il presidente Liana Cicchi per tutti, per il continuo supporto virtuale e morale! Dalla prima linea per oggi è tutto. Monica e Fulvio”.

Nel frattempo, anche il Comune di Umbertide ha adottato alcune procedure per mettere in sicurezza la città e la salute dei propri cittadini. È iniziata, infatti, questa mattina la sanificazione delle strade.

L’intervento, effettuato da Gesenu, è partito dal centro storico e si estenderà al resto della città. La soluzione utilizzata è un ottimo germicida, funghicida e battericida. Il Comune di Umbertide consiglia ai propri cittadini, pur utilizzando prodotti non tossici, non corrosivi e non irritanti, di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, in particolare evitando il contatto prolungato con pelle e occhi. Sempre nella giornata odierna, il sindaco Luca Carizia ha firmato due ordinanze attraverso le quali ha imposto la chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali (compresa la Pineta Ranieri) da lunedì 16 marzo sino a venerdì 3 aprile incluso e dei cimiteri comunali (sempre dal 16 marzo al 3 aprile compreso). Lo stesso Comune ricorda che sarà garantita, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme e delle ceneri in base alle ordinarie disposizioni, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un limitato numero di familiari.

