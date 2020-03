Coronavirus: le iniziative del Comune di Marsciano. Alert System e WhatsappMarsciano per le comunicazioni sull’emergenza e proroghe dei documenti d’identità scaduti

È attivo presso il comune di Marsciano dal 2018 ed in questi giorni viene utilizzato per informare la popolazione sull’emergenza legata al coronavirus. Si tratta del servizio Alert System, che invia messaggi vocali registrati (in genere dal sindaco) a utenze telefoniche sia fisse che mobili e che è finalizzato ad allertare la popolazione in determinate situazioni quali eventi calamitosi, incidenti, interruzioni di pubblici servizi e in genere situazioni importanti di pericolo o di disservizio.

I numeri che il servizio contatta sono quelli pubblicati negli elenchi telefonici. Queste utenze entrano quindi a far parte automaticamente delle liste che in caso di necessità saranno contattate dal servizio di allerta. I cittadini la cui utenza telefonica non è pubblicata in elenco o volessero ricevere i messaggi su un numero diverso o su cellulare sono invitati a compilare un apposito modulo, reperibile, insieme alle informazioni su come funziona il servizio, nella home page del sito www.comune.marsciano.pg.it accedendo all’area dedicata al servizio (https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2171_alert-system-sistema-telefonico-per-attivit-di-protezione-civile.html) e a farlo pervenire, insieme ad un documento di identità, al Comune di Marsciano o tramite posta fisica all’indirizzo Largo Garibaldi, 1 – 06055 marsciano (PG) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it, o, nel rispetto delle attuali restrizioni di accesso agli uffici comunali, consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Il Comune, inoltre, invita i cittadini ad iscriversi anche al servizio gratuito di messaggistica WhatsappMarsciano, dove è possibile ricevere informazioni utili su iniziative culturali, attività istituzionali dell’ente e, in questo periodo, sull’emergenza coronavirus. Questi messaggi, a tutela della privacy, sono inviati in modalità broadcast, ossia senza possibilità per i singoli utenti di vedere o controllare i contatti altrui. Per accedere al servizio occorre salvare il numero di telefono 366.8538495 sulla rubrica del proprio telefono smartphone (questo è indispensabile per poter ricevere i messaggi da quel numero) e inviare un messaggio attraverso l’applicazione whatsapp con il seguente testo: “Attiva Nome Cognome”. Anche in questo caso tutte le info su come iscriversi e come funziona il servizio sono consultabili nella home page del sito del Comune.

Inoltre, lo stesso Comune proroga in automatico, fino al 31 agosto 2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità che sono scaduti o hanno scadenza successivamente alla data al 17 marzo 2020. Si tratta di una misura contenuta nel Decreto Legge n. 18/202o, cosiddetto Cura Italia, contenente tutta una serie di provvedimenti legati all’emergenza epidemiologica da coronavirus e finalizzati al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Tale misura, di fatto, va a snellire in questa fase emergenziale il lavoro burocratico svolto dagli uffici anagrafe dei comuni ed elimina, in questo periodo di forti limitazioni ai movimenti l’urgenza per i cittadini di recarsi presso gli uffici per il rinnovo dei documenti.

Si sottolinea tuttavia che la proroga della validità non è operativa ai fini dell’espatrio. Quindi la validità del documento per andare all’estero continuerà ad essere quella riportata sullo stesso.

Si ricorda, infine, che fino al 3 aprile 2020, e salvo proroghe, l’accesso all’ufficio anagrafe del Comune di Marsciano è così organizzato: