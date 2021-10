Coronavirus: aumentano gli attualmente positivi

Stabili le terapie intensive

Non si ferma in Umbria l’aumento degli attualmente positivi al Covid, ora 1.173, 55 in più di sabato secondo quanto riporta il sito della Regione. In crescita anche i ricoverati in ospedale, 43, due in più, mentre restano sei i pazienti nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno, senza nuove vittime, sono emersi 78 nuovi positivi e 23 guariti. Sono stati analizzati 1.772 tamponi e 9.522 test antigenici, con un tasso di positività sul totale parti allo 0,69 per cento (era l’uno per cento sabato).