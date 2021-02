Norcia: accesa la fiaccola benedettina. Per la prima volta dopo il sisma la cerimonia si è svolta nella cripta della Basilica di San Benedetto

È stata accesa a Norcia la fiaccola benedettina “Pro Pace et Europa Una” che ha aperto ufficialmente il “Marzo benedettino”. Per la prima volta dal dopo sisma, la fiaccola è stata accesa nella cripta della Basilica di San Benedetto, liberata dalle macerie. Ad accenderla è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei che ha partecipato all’evento, seppur in forma ristretta a causa delle limitazioni anti Covid. Luce di San Benedetto che quest’anno, per via della pandemia, non travalicherà i confini nazionali, ma farà tappa in due ospedali simbolo della lotta al coronavirus: lo “Spallanzani” di Roma e il “Giovanni XXIII” di Bergamo.

“Essere qui oggi – ha detto la presidente Tesei – è guardare alla speranza. La ricostruzione post terremoto sta dando i suoi primi segni, anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga”.

Dal vescovo Boccardo è arrivato, invece, un forte richiamo per il nuovo governo:

“Deve prestare ancora più attenzione a questi territori che si trovano a vivere due tragedie, il terremoto e il Covid”.

Il sindaco Alemanno ha evidenziato