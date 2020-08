Coronavirus: 17 nuovi casi in Umbria, chiuso ristorante Faliero. 1 ricovero in terapia intensiva

Sono 17 i nuovi casi di coronavirus, 1.580 i totali, accertati nell’ultimo giorno in Umbria. Arrivano quindi a 117 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Sono complessivamente 11 i pazienti con il Covid ricoverasti nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti. Eseguiti 1.527 nuovi tamponi nelle ultime 24 ore, 138.051 in tutto.

Intanto, il ristorante Faliero, conosciuto anche come “La Maria”, a Montebuono di Magione è stato chiuso per isolamento preventivo Covid-19.. A darne notizia il sito online Umbria24. Il provvedimento è stato voluto dal sindaco di Magione Giacomo Chiodini il quale ha disposto, attraverso l’ordinanza 119 del 20 agosto, l'”immediata sospensione dell’attività di bar-ristorante denominata Faliero per 72 ore, riducibili qualora i risultati dell’inchiesta epidemiologica, effettuata dalla Usl Umbria 1, e i relativi referti lo permetteranno e che i soggetti definiti contatti stretti, successivamente riconfermati, dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso mentre i restanti contatti dovranno rimanere in isolamento fino al risultato dei tamponi”.