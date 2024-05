Carabinieri, il gen. Luzi visita il comando legione Umbria

l generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ha visitato il comando legione “Umbria” nella mattinata di martedì 28 maggio, a Perugia, presso la storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, dove è stato accolto dal comandante, generale di brigata Gerardo Iorio.

L’alto ufficiale ha incontrato le autorità istituzionali del capoluogo, i comandanti dell’omonima regione carabinieri forestale e del comando provinciale di Perugia, una rappresentanza di personale del comando legione, dei reparti territoriali, forestali, speciali e la delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri.

Nell’occasione il generale Luzi ha espresso il suo “vivo apprezzamento per il significativo e proficuo lavoro” svolto dai presidi dell’Arma in tutto il territorio dell’Umbria, evidenziando come la missione istituzionale sia volta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante l’azione di prevenzione e contrasto dei reati, ulteriormente rafforzata dalla quotidiana e capillare opera di vicinanza alla popolazione in chiave di prossimità e rassicurazione.